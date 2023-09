Wanda Nara | “La paura di aspettare un risultato… la vita è bella ma ha momenti grigi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) La notizia sulla presunta malattia diè stata diffusa in estate da un noto giornalista sudamericano. Nelle scorse ore, la showgirl ha postato una Instagram story nella quale è assieme a un’infermiera e spiega: “Ladiun risultato, che qualcuno che ami abbia torto. La, ma ha… anche se vedo sempre tutto, anche il brutto, come positivo”.è attualmente ad Istanbul a sostenere il marito-calciatore Icardi, come mostrano le ultime foto postate direttamente dallo stadio. Le tante interazioni social dell’ultimo periodo hanno rasserenato milioni di follower ma non solo: la showgirl parteciperà a Ballando con Le Stelle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.