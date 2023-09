Wagner | Putin nomina Andrei Sedoi Troshev nuovo comandante | 500 miliziani tornano a Bakhmut

Putin muove le sue pedine dei servizi segreti per appropriarsi delle spoglie di Wagner dopo la morte misteriosa di Prigozhin in aereo. E non solo ...

... e insieme a cui era al ricevimento del Cremlino del dicembre del 2016 in cui furono distribuite le onorificenze più alte - e diversi altri comandanti dellaaveva offerto ai mercenari ...... e Yunus - Bek Yevkurov, viceministro della Difesa, uomo dei Gru, che per i servizi militari russi aveva presieduto per conto del Cremlino alla nascita del Gruppoha di fatto nominato ...

«Putin vuole sostituire Prigozhin alla guida della Wagner e cerca volontari per la guerra in Ucraina» Open

Andrei Troshev, il colonnello scelto da Putin per gli orfani di Wagner: medaglie al fronte e alcol, ecco chi è l'uomo che ... la Repubblica

Sottoposto a sanzioni dell’Unione Europea per il suo ruolo con le truppe Wagner in Siria, Troshev, classe 1953, è un veterano delle guerre in Afghanistan e in Cecenia ed è stato capo operativo del ...Vladimir Putin ha chiesto ad Andrei Troshev, ex braccio destro del defunto Evgheni Prigozhin, patron del gruppo Wagner, di formare un corpo ...