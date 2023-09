W l’antimafia della realtà | che lavora senza cercare poltrone in tv

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 29 settembre 2023) Al direttore - Attenzione! Spread supera ascolti Insegno, prudenza!Giuseppe De Filippi Al direttore - “Chiedo scusa se parlo di Maria”, cantava Gaber in una delle sue più belle sferzate contro i ticsinistra massimalista, incapace a suo dire di comprendere le cose erroneamente considerate “minori”. Maria è importante tanto quanto il Vietnam, la Cambogia, il colpo di stato in Cile perché Maria è la. “Chiedo scusa se parlo di Maria”, potrebbe dirci la nota catena di supermercati con lo spot che ha monopolizzato il dibattito in questi giorni. Dove Maria ovviamente non è Emma, la bambina del supermercato che, cosa più che naturale, soffreseparazione dei genitori: Maria sono i bambini in genere, anzi i sentimenti dei bambini. Soffrono – triste doverlo precisare – anche i bambini che vedono mamma e papà litigare ...