Volley | De Giorgi presenta il Preolimpico | “Torneo particolare | ci sarà bisogno di tutta la squadra”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tutto pronto per ildial maschile. Esordio per la Nazionale italiana vice campionessa d’Europa in carica in terra brasiliana, al Maracanazinho, contro la Repubblica Ceca alle 18.30 di domani. Are ill’allenatore tricolore Ferdinando De: “Ci aspetta questo impegno del quale credo sia inutile sottolineare l’importanza dato che qualifica ai Giochi. E’ unun po’sia perché arriva al termine di una stagione ricca di impegni tra i quali un Europeo molto dispendioso sia perché si giocheranno tante partite, quasi tutte consecutive, che rappresenteranno sette finali come già avuto modo di sottolineare Giannelli; ogni partitaa sé e andrà affrontata con grande attenzione, ...

Roma, 19 set. - (Adnkronos) - Esce oggi Egoisti di squadra, il libro in cui il ct dell'Italvolley Ferdinando, Fefè, De Giorgi condivide per la prima ...

Archiviata la cocente sconfitta in finale agli Europei per mano della Polonia, l’Ital Volley maschile si proietta verso l’ultimo impegno stagionale. ...

Dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei 2023 di Volley maschile, l’Italia è pronta per tuffarsi in una nuova avventura. La nostra ...

2023 - 2024 Squadra Consar Ravenna Tre gironi in cui le prime due classificate di ognuno ... Questi i convocati di Fefè De: Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli palleggiatori, gli ...La Nazionale maschile in Brasile per guadagnare la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Il ct azzurro torna al Maracanazinho dove, da giocatore, nel 1990 vinse il primo titolo mondiale nella ...

