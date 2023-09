Volley Bergamo | lieto stop per Federica Stufi | è in dolce attesa

(Di venerdì 29 settembre 2023). Un avvio di stagione dalle forti emozioni quello che sta vivendo la famiglia del1991. Destinata a crescere. Perché unevento sta per arrivare… Si tratta di una notizia improvvisa e inaspettata quella cheha comunicato ai vertici societari e alla squadra, annunciando di essere in. Il capitano, nei giorni scorsi, ha scelto di condividere con le compagne e lo staff tecnico questo momento emozionante con un discorso che ha commosso. La cui conclusione è stata un autentico incitamento: “ha fatto la Storia.è stata la squadra delle sfide impossibili vinte con il cuore. Io vi chiedo, con la consapevolezza di chi siete e con la consapevolezza di dove ...

Bergamo . Centomila euro al Volley Bergamo 1991 e 50mila alla Scherma Bergamo a titolo di risarcimento per il trasferimento imposto dalla demolizione ...

Bergamo . Il modo migliore per ripartire: insieme ai propri affezionati tifosi, per ricevere il loro calore, in un pomeriggio per la verità già caldo ...

La passione guida i Tifosi. Anche a Treviglio. Con Volley Bergamo 1991 sempre e ovunque, per sostenere la squadra, la Società e i colori rossoblù: ...

Per il secondo anno consecutivo, c’è ancora la firma di Bergamo sul Trofeo di Sondrio . Al termine di un’autentica e interminabile battaglia, il ...

La giocatrice alle compagne: "Vi starò vicino come in campo" Bergamo - Il Volley Bergamo perde Federica Stufi per qualche tempo ma per un buon ...

... quali Pesaro, Casalmaggiore, Montichiari,e Busto Arsizio, per la centrale trentina questa ... anche per assegnarle il ruolo di capitana, è stata infatti la Trentino, del cui mercato ...Si gioca a Bologna domenica prossima contro il. La partita Lionetti si affida in avvio a Bugg - Haak, al centro De Kruijf e Fahr, laterali Gennari con la giovane Novello, libero Moki ...

Lieto stop per Federica Stufi Volley Bergamo 1991

Test match di lusso, due presentazioni e Rozanski finalmente a ... Volley Bergamo 1991

La sfida decisiva per fare il punto sulla preparazione, a distanza di una settimana dalla prima di campionato. Pamio e compagne affrontano un’avversaria di prestigio in diretta nazionale, dopo le bell ...Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'Atalanta, è un giocatore insostituibile e inesauribile. Nel 2023 ha segnato 8 reti, e il Napoli ha offerto 48 milioni per acquistarlo. L'Atalanta lo ha b ...