(Di venerdì 29 settembre 2023) Laha annunciato alcune importanti decisioni strategiche relative alle fabbriche tedesche e alla produzione di. La pianificazione del board copre i piani da oggi al, con l'idea di sfruttare al meglio le risorse disponibili e concordate con i sindacati: una visione chiara che potrebbe aiutare a superare un momento delicato per la Casa, dopo le problematiche emerse per la bassa domanda di elettriche e le tensioni sindacali. A Wolfsburg la piattaforma SSP e l'elettrica di segmento A. Per la fabbrica "centrale" è previsto, nel 2026, l'arrivo di un nuovo modello elettrico identificato come una Suv di segmento A. Inoltre, è confermata la produzione della Golf (ormai prossima all'aggiornamento) e della nuova Tiguan. Laha anche specificato che nel 2025 sarà ...

modelli elettrici basati sull' architettura SSP ( S calable S ystems P latform), che ... Thomas Schafer , CEO del marchio, spiega: ' Il nostro settore affronta sfide complesse in ...Al riguardo, non possiamo non ricordare che il Grupposi è già mosso s tringendo importanti accordi con XPENG e SAIC per sfruttare le loro tecnologie per la creazione dimodelli a ...

Volkswagen: i nuovi modelli e la produzone tedesca fino al 2028 - Quattroruote.it Quattroruote

I nuovi sedili ergoActive di Volkswagen debuttano sulla ID.7 InsideEVs Italia

Dall'elettrica di segmento A alla Golf (anche a batteria): ecco come e dove nasceranno le prossime vetture della Casa ...Annuncio vendita Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 CV R-Line nuova a Torino nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...