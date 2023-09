Vocalelli | «La Roma è una squadra svuotata | senza idee | tenera e fragile»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Alessandro, giornalista, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento in campionato delladi José Mourinho Alessandro, giornalista, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento in campionato delladi José Mourinho. PAROLE – «L’immagine della partita tra Genoa eè tutta in quella tripla sostituzione a 20 minuti dalla fine. Una, costretta a tentare il tutto per tutto con tre centravanti – Lukaku, Belotti e Azmoun – due trequartisti come Dybala e Aouar e un attaccante nel ruolo di terzino come El Shaarawy. Una confusione evidente e oggettiva, specchio fedele di un gruppo che – con Mourinho in testa – ha ...