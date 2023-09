Vizela vs Portimonense – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ilcercherà di registrare solo la seconda vittoria della Primeira Liga quando accoglierà ilall’Estadio Dosabato 30 settembre pomeriggio. I padroni di casa sono stati ostacolati da una reale mancanza di consistenza all’inizio della campagna, e lo stesso si può dire per il, con entrambe le squadre a pari punti in questo scontro. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIltorna in casa all’Estadio Doquesto fine settimana dopo la movimentata trasferta di sabato scorso in Primeira Liga, quando ha spartito il bottino con ...