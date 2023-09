Viva Rai2 | lanciato il nuovo spettacolare spot | ecco quando torna Fiorello

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il noto showmansi appresta are in onda con la nuova edizione di: il programma farà capolinea sul piccolo schermo a novembre Cresce fortissima l’attesa per la nuova edizione di. Il morning show affidato a, che è stato il programma rivelazione della scorsa stagione televisiva, farà capolinea sul piccolo schermo nelle prossime settimane e nelle ultime ore è stato diffuso ungeniale promo di lancio. I profili social del programma hanno rivelatoprenderà il via la nuova edizione. Come si legge nella didascalia del filmato diffuso, la data della prima puntata è prevista per lunedì 6 novembre alle ore 7.00 (dunque un quarto d’ora prima rispetto allo scorso anno). “Abbiamo bisogno anche ...