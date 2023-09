Vittorio Feltri | è allarme sulle sue condizioni di salute | Il tweet che preoccupa

(Di venerdì 29 settembre 2023) PERSONAGGI TV. Il noto direttore di Libero,, ha scatenato l’tra i suoi lettori con un recentein cui ha espresso gravizioni sul suo stato di. A 80 anni, l’editorialista storico sembra attraversare un momento delicato, e i suoi seguaci si chiedono ansiosamente come stia affrontando questa situazione. LEGGI ANCHE:choc, il racconto da brividi sulla malattia LEGGI ANCHE:Giulia Tramontano, intervienee fa un annuncio choc su Impagnatiello “Dio buono si fa fatica anche a morire” Nel messaggio pubblicato su Twitter,ha scritto: “Dio buono si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio.” Queste parole hanno ...

preoccupa per le sue condizioni di salute. Il direttore di Libero ha pubblicato un messaggio su X dichiarando: "Dio buono si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio ". Messaggio ...Mauro Corona,, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ed Enrico Mentana con il suo Fantatelegiornale. Fratelli di Crozza: dove vederlo Il programma andrà in onda su NOVE in ...

Vittorio Feltri: perché la "stampa rossa" odia Giancarlo Giannini Il Tempo

L'odio scivola via a chi ama la libertà ilGiornale.it

"Sorreggeremo il partito che vede in Tajani il segretario designato da Silvio". La figlia: "Un padre amorevole, di gran cuore" ...Vittorio Feltri preoccupa per le sue condizioni di salute. Il direttore storico di Libero (80 anni), ha pubblicato un messaggio su X che ha allarmato chi lo ha letto. «Dio buono si fa fatica anche a ...