(Di venerdì 29 settembre 2023) Il 10eLotto sorride al Friulia-Venezia Giulia. Nell’estrazione di martedì 26 settembre, come riporta Agipronews, a, in provincia di Gorizia,50con un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25 milioni diin tutta Italia, per un totale di quasi 2,8 miliardi dall’inizio dell’anno. L'articolo proviene da Udine20.

Il 10eLotto sorride al Friulia-Venezia Giulia. Nell’estrazione di martedì 26 settembre, come riporta Agipronews, a Grado , in provincia di Gorizia, ...

... elettrificati e di serienegli ultimi due anni con una Wrangler 4xe di serie. Originario ... 'Quando il gioco si fa duro, non ho trovato niente di più capace e indi riportarti a casa di una ...... centrocampista indi giocare sia a destra sia in mezzo. Nella stagione 1987/1988 è sceso in ... sei titolicon il Milan tra competizioni nazionali e coppe europee. Parliamo di un giocatore ...

Vinti a Grado 50 mila euro Udine20 2020

La dea bendata bacia il Friuli Venezia Giulia: due vincite all'ultima estrazione UdineToday

Il sorriso di Caterina è un romanzo storico circa una rivelazione del filologo e docente universitario Carlo Vecce, pubblicato nel 2023 ...Il corpo docente ha presentato i progetti in corso e quelli in fase di avvio. Dalle tecnologie all’avanguardia allo “Short term Erasmus“ in mezzo mondo.