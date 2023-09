VIDEO MotoGP | Davide Tardozzi sorride | “Bravi i tecnici a capire e assecondare le richieste di Bagnaia”

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Non mancano i sorrisi all’interno del box Ducati al termine del venerdì del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Motegi, infatti, il campione del mondo aveva dichiarato di avere un solo obiettivo in testa, ovvero ritrovare il giusto feeling in frenata con la sua GP-23. Per quello che si è visto nelle due sessioni disputate, “Pecco” ha mosso passi in avanti importanti e ha dimostrato con i fatti che i problemi delle ultime tre gare sono stati messi alle spalle. Cosa ci ha detto la FP2? Brad Binder ha stampato un sensazionale 1:43.489 (spazzando via l’1:43.790 di Jorge Lorenzo) precedendo per appena 29 millesimi Francesco, abile a trovare il giro giusto proprio in extremis. Terza posizione per Aleix Espargarò a 295 millesimi, quarta per Jorge Martin a 354, quinta per Marco Bezzecchi ...