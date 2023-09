VIDEO – Lautaro Martinez verso Salernitana-Inter celebrando il primo gol in nerazzurro

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il 29 settembre 2018firmava ilgol con la maglia dell’, nel 2-0 casalingo contro il Cagliari. Un lieto anniversario alla vigilia di(domani alle 20.45), settima giornata della Serie A 2023/24. LUSTRO D’ORO – Cinque anni fasegnava ildi 108 gol totali con la maglia dell’. Era il 29 settembre 2018 e i nerazzurri affrontavano il Cagliari tra le mura amiche di San Siro. Il Toro partiva titolare al centro dell’attacco, al posto del connazionale Mauro Icardi. E al 12? timbrava il cartellino per la prima volta in, incornando perfettamente un cross di Dalbert dalla sinistra.gol per ...

Buona la prima per Argentina e Colombia , che battono di misura Ecuador e Venezuela nella prima giornata del girone sudamericano per le ...

Nel recupero di Inter - Sassuolo 1 - 2,Martinez sfiora il gol del pareggio con una giocata da grande ...Si ferma invece la scia di vittorie di Inzaghi, imbattuta per ben cinque volte [] . L'Inter ... Al 90' e al 95' provano a riscattare la situazione rispettivamente Acerbi e poi: fanno ...

VIDEO / Enock su Tevez e Lautaro: “Non scherziamo, il più forte è…” fcinter1908

"Lautaro meglio di Tevez!" E Balotelli se ne va: "Allucinante" Radio Rossonera

Dichiarazioni da capitano vero per Lautaro Martinez. La punta ha scritto un messaggio sui social dopo il ko casalingo dell'Inter contro il Sassuolo: ...L’argentino sarà quello che determinerà in un senso o nell’altro la stagione dell’Inter. Se non gira lui, la squadra fa enorme fatica Contro il Sassuolo si è avuto la prova, non la prima di questo ini ...