Vicedirettrice Arab News | ' Vision 2030 apre porte alle donne'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos) - “I cambiamenti già avvenuti sono enormi ed incredibili”, dall'annuncio del progetto Saudicirca sette anni fa. Lo afferma Noor Nugali,di ‘' in una intervista ad Adnkronos in occasione del 'Saudi village' a Roma, evento organizzato dall'ambasciata dell'ia Saudita, per la festa nazionale del Regno, nell'ambito delle celebrazioni per l'anniversario dei 90 anni delle relazioni tra Roma e Riad. “Pensavamo tutti -rimarca Nugali-che qualcosa di così grande non potesse essere realizzato. A distanza di sette anni abbiamo delleambasciatrici, sono otto in tutto il mondo. La prima è stata la principessa Reema Bandar Al-Saud, mentre l'ultima sua eccellenza, Haifa Al-jedea” recentemente nominata capo della ...