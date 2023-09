Viaggi - Sognando Karachi

(Di venerdì 29 settembre 2023) Non arrivavano in India solo per le frontiere chiuse dalle guerre del 1965 e del 1971. Ma a, capitale del Pakistan a meno di 200 km prima del confine, sì. Partivano da Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Francia, Italia, e Paesi oltre la Cortina di ferro. Le flotte avevano nomi entrati nella mitologia del routier: Astran, Rynart, Hungarocamion, Friderici, le nostre Maderna e Satim. Una miriade di padroncini da quelle aziende prendeva carichi e: uno di Bergamo, fino al 1983, raggiungeva l'Iraq con un musone del 1953. La saga era iniziata nel 1967 con il blocco del Canale di Suez; gli ultimisono di metà anni 80. Lungo la rotta, nella Turchia interna, il Capo Horn dei camionisti: il Tahir, un passo disabitato, sterrato, ripido e senza un rettilineo. Un'impresa vissuta come necessaria, che suscitava fascino ...

In camion sognando Karachi - Quattroruote.it Quattroruote

Negli anni 70, molti camion dall'Europa raggiungevano Iraq, Iran e Pakistan via terra, su una rotta che passava anche per la pianura padano-veneta. L'abbiamo ripercorsa dal Monte Bianco a Trieste con ...