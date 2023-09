Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 settembre 2023)DEL 29 SETTEMBREORE 19.35 SARA SPANO’ BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’KALTEZZA DELLAFIUMICINO PASSIAMO ALLA CARREGGIATA INTERNA CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSOALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER DI VIA NOMENTANA SU VIA SALARIA CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTE ROTONDO IN DIREZIONE FUORIINFINE CODE SU VIA NOMENTANA TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIA PALOMBARESE SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRDALE Servizio fornito da Astral