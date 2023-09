Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 settembre 2023)DEL 29 SETTEMBREORE 19.35 SARA SPANO’ BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA CODE SULL’ A1 FIRENZETRA CHIUSI E FABBRO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SPOSTIAMO VERSO CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA LAURENTINA E LA A 24TERAMO PASSIAMO ALLA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA NOMENTANA E LA DIRAMAZIONESUD SU VIA SALARIA CODE TRA MONTE ROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE FUORIINFINE CODE SU VIA NOMENTANA TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIA PALOMBARESE SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ...