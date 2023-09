Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

SULL'A1 FIRENZE NAPOLI CODE PER LAVORI ALL'ALTEZZA DELL'A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL'A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE SULLA FLAMINIA E SALARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO VERSO ROMA SULLA COLOMBO CODE TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA