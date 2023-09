Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 settembre 2023)DEL 29 SETTEMBREORE 10.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A24, CODE PER INCIDENTE IN COMPLANARE TRA IL BIVIO DEL RACCORDO ANULARE E SETTECAMINI SULL’A1 FIRENZEINCENDIO AL KM 477+000 TRA ORVIETO E ATTIGLIANO ATTENZIONE FUMO IN CARREGGIATA SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E ALL’ALTEZZA DI LABARO, IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRAFIUMICINO E APPIA E CODE IN COMPLANARE ALTEZZA PRENESTINA CODE IN TANGENZIALE DALL’A24 A CORSO FRANCIA IN ENTRATA ACODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE SULLA FLAMINIA E SALARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO VERSOSULLA VIA DEL MARE ...