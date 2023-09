Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 settembre 2023)DEL 29 SETTEMBREORE 9.05 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E ALL’ALTEZZA DI LABARO, IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE IN COMPLANARE ALTEZZA PRENESTINA E CODE TRAFIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ABBIAMO INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA ACODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE SULLA FLAMINIA E SALARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO VERSOSULLA VIA DEL MARE CODE TRA ACILIA E VITINIA, DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, Servizio fornito da Astral