Via al “Patto anti-inflazione” | l’elenco dei supermercati con gli sconti

(Di venerdì 29 settembre 2023) Via libera all’iniziativa che il governo ha messo in piedi per contrastare l’. È stato sottoscritto ieri (giovedì 28 settembre, ndr) a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e dai rappresentdel mondo produttivo il “Trimestre“: unper aiutare gli italiani a spendere meno al supermercato. Per contrastare il caro-spesa e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini è fondamentale il coinvolgimento dei principali attori della filiera, dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e dell’agricoltura. ...

Il G20 denuncia « l’uso della forza » in Ucraina per conquiste «territoriali»: è la formula di mediazione, che non cita mai esplicitamente Mosca, ...

Italia di nuovo sulla graticola in sede europea per la mancata ratifica della riforma del Mes, il meccanismo europeo si stabilità. L’Italia è ...

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si sarebbe imposto oggi in gabinetto di governo per assicurare il via libera della Germania alla riforma del ...

In arrivo prezzi calmierati "su prodotti alimentari ma anche prodotti di largo consumo, dell'igiene e per l'infanzia". Così il ministro delle ...

Da qui il pressing del governo sulle associazioni aderenti della distribuzione, del commercio e dell'industria del largo consumo per il- anti inflazione. Non sono però pochi i dubbi in merito ......il sovranismo economico ha battuto un colpo e ha già avanzato la sua idea di come rivedere il... Se si continua in questo modo a fine legislatura il debito pubblico solo per questasarà ...

Via al patto anti inflazione - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Al via il Patto anti inflazione Confcommercio on-line

You are viewing content tagged with 'PATTO ANTI INFLAZIONE, PREZZI CALMIERATI SU 13 ARTICOLI' - Giornale Online di notizie su politica, attualità, cronaca, cultura ...A bloccare la trattativa sull’accordo sull’ultima parte del Patto dell’Unione Europea su Immigrazione e Asilo sarebbero state la clausola sull’aiuto umanitario e la “provocazione” delle sette navi del ...