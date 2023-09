Verso la settima giornata | 10in10 | ecco l’ultimo marcatore – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 settembre 2023)di Serie A:i marcatori decisivi nelprecedente della scorsa stagione: guarda ilLadi Serie A si gioca lungo tre giorni, da sabato 30 settembre a lunedì 2 ottobre. Chi sono stati i dieci giocatori che hanno segnatogol negli incontri in programma? Giocate con noi LECCE-NAPOLIL’ultima rete in Lecce-Napoli è costata la sconfitta ai padroni di casa. Perché a segnarla è stata un giocatore giallorosso, il difensore Gallo. E così la squadra di Spalletti ha vinto 2-1. MILAN-LAZIOMilan-Lazio dell’anno corso è finito esattamente come quello dei campionato precedente: 2-0. A mettere il sigillo definitivo è stato un difensore molto ...