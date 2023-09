Verso Casertana Catania | sabato conferenza pre-gara con il Mister Tabbiani

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’Ufficio Stampa delFC, comunica che30 settembre alle ore 12.30 in Sala Stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, è in programma lapre-di: in vista della sfida alla, in calendario domenica 1° ottobre con inizio alle ore 14.00 e valevole per la sesta giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti. Lasarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook UfficialeFC.

Per lui nulla di estremamente preoccupante (un fastidio alla spalla), ma la sua presenza è al momento in dubbio per la delicata sfida contro la. Catania, il punto sugli infortunati Non è ...Ecco le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di- Monopoli , match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/...in classificale ...

Verso Casertana-Catania: le probabili formazioni Hashtag Sicilia

VERSO CASERTANA-CATANIA: Bocic o Marsura in attacco Tutto Calcio Catania

I 12 tifosi (11 della Paganese e 1 della Casertana) che hanno patteggiato in relazione all’inchiesta sugli scontri e la violenza tra ultras, di gennaio scorso, dovranno svolgere 3 anni ...Marco Dongu era noto in città per la sua passione giornalistica, il messaggio di dolore: "Porteremo sempre con noi il tuo stupendo sorriso e il tuo entusiasmo" ...