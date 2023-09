Vengo e ti ammazzo Poi gli sfregia la macchina a calci e pugni | lo fermano i carabinieri

(Di venerdì 29 settembre 2023) A Pollena Trocchia un uomo - ha da poco compiuto 39 anni - ha contattato per l’ennesima volta l’ex compagna, minacciando di ucciderla e promettendole di farlo stesso quella sera, "Il tempo di arrivare a casa" ; l’ultimo messaggio non lasciava equivoci, epilogo dell’ennesimo litigio dopo la fine della relazione. Poco dopo l’uomo si è presentato sotto casa, primo bersaglio l'auto della vittima....

