“Vengo e ti ammazzo” | 39enne minaccia la ex e viene arrestato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCi troviamo a Pollena Trocchia, è sera e in un’abitazione lo smartphone della proprietaria di casa riceve diverse notifiche. Un uomo – ha da poco compiuto 39 anni – ha contattato per l’ennesima volta l’ex compagna, è l’ennesimo litigio nato dal fatto che nonaccettata la fine della relazione. Luidi ucciderla e le promette di farlo stesso quella sera, il tempo di arrivare a casa; l’ultimo messaggio non permette equivoci. La donna ha paura ma non è la prima volta che lui le scrive quella frase. Spera nell’ennesimama questa volta passa pochissimo tempo e la “promessa”mantenuta: l’uomo è sotto casa, primo bersaglio l’auto della vittima. Ilfora – verosimilmente con un coltello o un oggetto appuntito – i 4 pneumatici per poi sfogare la ...