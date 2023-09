Venezia | Pohjanpalo non si ferma | la clausola e il messaggio a MLS e Serie A

(Di venerdì 29 settembre 2023) Quattro gol in otto partite nel 2023/24, 19 in 38 nel 2022/23. Non serve avere grande dimestichezza con la matematica per calcolare la media...

Venezia e Spezia aprono le danze per questa quinta giornata di Serie B. Nella serata di oggi, la squadra lagunare, 4ª in classifica a -2...

Nella serata di ieri è andata in scena la presentazione delle squadre del Venezia per la stagione 2023/24 davanti a circa 400 tifosi ...

e 44' st Mendes Reggiana - Pisa 0 - 0 Spezia - Brescia 0 - 0 Sudtirol - Modena 0 - 0- Palermo 1 - 3 Marcatori: 6' pt Brunori (P), 46' pt(V), 17' st Brunori (P), 47' st Brunori (P)...Quando tutto sembrava accompagnare il Palermo al riposo in vantaggio Coulibaly sbaglia il controllo e ilne approfitta conche si ritrova a tu per tu con Pigliacelli e pareggia a ...

Quattro gol in otto partite nel 2023/24, 19 in 38 nel 2022/23. Non serve avere grande dimestichezza con la matematica per calcolare la media gol di Joel Pohjanpalo col Venezia. Una statistica semplice ...«Impossibile dire dove potrà arrivare il Venezia, data la competitività verso l'alto di questa Serie B, però ha tutto, a partire da un Pohjanpalo impressionante, per stare al vertice divertendo. Pohja ...