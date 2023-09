Varrese durante la pubblicità del GF sbotta | accuse di ricatti

Leggi su biccy

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nella casa del Grande Fratello continuano ad esserci due schieramenti, da una parte Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares e dall’altra il resto degli inquilini. Ma i ‘nemici’ dell’attrice sono senza ombra di dubbio Massimilianoe Rosy Chin, entrambi infatti ieri sera si sono scagliati contro di lei.un blocco pubblicitario Angelica ha addirittura fatto capire che Massimiliano l’avrebbe messa davanti ad un bivio. Secondo la gieffina il coinquilino le avrebbe detto che se non si fosse schierata contro Beatrice, lui avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti. “Massimiliano tu ci stai continuando a ripetere che vuoi che ci schieriamo. Lo capisci che non è un gioco in cui dobbiamo stare nella squadra blu o rossa?! Io non ho le tue motivazioni per andare contro Beatrice. Quando per me ha sbagliato le ho detto tutto. Ma con me non ha fatto ...