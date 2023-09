Valy | “Crisi esistenziale” è il nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dal 29 settembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “”, ildidisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 28 settembre. “” è una canzone che nasce da una vera e propriaavuta nel secondo Lockdown durante la pandemia come conseguenza della solitudine e della frustrazione. In quel periodo abbiamo capito quanto sia importante poter uscire liberamente, sfogare le proprie energie e soprattutto condividere la quotidianità con gli altri. Spiega l’artista a proposito del brano: “Ormai ossessionata dai trend di tiktok con poca fame e sempre meno cibo nel frigorifero, pur di uscire una sera ho preso la macchina ed ho iniziato a guidare senza meta cantando per la prima volta, così di sfogo, ...