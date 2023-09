Uomo ferito da colpi di pistola durante una manifestazione | il video della sparatoria

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ryan Martinez, 23 anni, è stato preso in custodia dalla polizia per essere sospettato di aver sparato eununa protesta a Española. Nella cittadina del New Mexico, negli Stati Uniti, i funzionari avevano pianificato, giovedì 29 settembre, di installare una statua del conquistatore spagnolo Juan de Oñate che arrivò nel territorio nel 1598. Laè avvenuta fuori dagli ufficicontea e l'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato. "La cosa più triste è che abbiamo un altro incidente di violenza con armi da fuoco", ha detto lo sceriffo Billy Merrifield in conferenza stampa. La figura di Oñate ha creato tensioni anche in altre città come ad Albuquerque dove i residenti hanno chiesto al sindaco di rimuovere la statua realizzata in memoria del conquistatore. Per ...