Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 29 09 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Va bene che “de gustibus non disputandum est“, eh. Ognuno ha i suoi, ci mancherebbe, e i miei di solito difficilmente vanno a braccetto con quelli del pubblicoedonniano medio, lo so da mo. Però, regà, qua ne faccio proprio una questione di principio. Cioè stiamo parlando delle basi, quelle che non possono mancare e teoricamente dovrebbero trovarci tutti abbastanza d’accordo. Ora, io capisco tutto… ma COME CASPITA SI FA a contendersi uno come Gero Natale? Per quale misteriosa ragione c’è gente che ci piange pure, appresso a lui? Di quale patologia strana bisogna soffrire per decidere di investire le proprie energie per tentare di conquistarlo? Ma aiuto, ma polizia! E questo mio sciokbicoz non nasce da quell’impellenza di voler “conoscere” più dame possibili che lui ed altri cavalieri hanno esternato in questa registrazione die ...