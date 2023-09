Un’agenda di governo per onorare la memoria del Cav

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nella giornata di oggi, Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. Dopo più di trent’anni durante i quali il Cavaliere ha saputo dominare in maniera incontestata la vita pubblica e politica italiana, governando il Paese per più tempo di tutti, portando un rinnovamento radicale nel mondo dell’editoria, dell’edilizia, del settore bancario e del calcio, l’idea che un personaggio come lui non sia più con noi fa quasi strano. Ma, come molto spesso dice Antonio Tajani, colui che dal 1994 ha sempre seguito senza tentennamento alcuno Berlusconi, un vero leader non muore mai. Per questo, l’omaggio più bello che il centrodestra unito, sua squisita intuizione, potrà fare a Berlusconi sarà quello di fare in modo che i suoi sogni e progetti che non è riuscito a realizzare possano diventare realtà. Nel giorno del suo compleanno, dunque, è giusto chiedersi: che cosa potrà fare e che cosa non ...