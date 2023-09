Una madre e casalinga spiega perché ha già cucinato per la cenone di Natale | una strategia geniale!

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Oggi Notizie Immaginate di avere già pronto ildi, quando l'autunno è appena iniziato. Sembra un'idea bizzarra, vero? Ma una mamma inglese ha deciso di fare proprio così, anticipando i preparativi culinari per le feste. Scopriamo insiemee come ha fatto. Ilanticipato di una mamma inglese Tahnee Beck è una mamma einglese che ha deciso di anticipare il, almeno per quanto riguarda i preparativi del. Non si tratta solo di una scelta stravagante, ma di una decisione pratica che le permette di godere a pieno delle festività. Molte persone potrebbero storcere il naso di fronte a questa anticipazione, pensando che ilperda il suo fascino quando si diventa adulti. Tuttavia, le feste natalizie sono ...