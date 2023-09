Una bolla di sapone? Il Qatargate finisce in malo modo | cosa succede a Panzeri

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Le autorità belghe hanno disposto la fine degli arresti domiciliari per l'ex europarlamentare Antonio, il principale accusato nell'ambito dello scandalo. Il politico, arrestato a dicembre del 2022 e uscito dal carcere quattro mesi dopo, non potrà comunque lasciare il Belgio, né mettersi in contatto con altre persone coinvolte nell'indagine che, nelle battute iniziali, avevano portato all'arresto di varie persone, tra cui tre europarlamentari in carica., che «è stato rilasciato sotto condizioni», si trovava agli arresti domiciliari dal 6 aprile. Il 17 gennaio aveva patteggiato una pena ridotta a un anno di reclusione in cambio delle sue confessioni sullo scandalo, di cui è considerato la mente. La sua scarcerazione arriva pertanto in anticipo. La notizia arriva giusto ...