“Una 90enne mi ha cambiato la vita” | l’ex ragazza di Non è la Rai stravolge tutto dopo il grande successo

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Prima ilin tv a Non è la Rai, poi il cambio diradicale: oggishowgirl si racconta e svelasul suo percorso. Entrare a far parte del panorama delle stelle della televisione, un tempo non era così facile come oggi. Eppure, nei primi anni Novanta, avvenne tra le fila L'articolo NewNotizie.it.