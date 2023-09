Un tifoso tenta di entrare allo stadio con un… alligatore! Questa la sua

(Di venerdì 29 settembre 2023) Undei Philadelphia Phillies, ha provato adal Citizens Bank Park con un alligatore per guardare la partita della MLB

Leao Pensavo spaccasse la porta , anche Giroud chela rovesciata invece di andare di testa. ...affrontare la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e di cui si è sempre considerato. ...Newcastle accoltellato: parla la figlia. Un episodio che segna nel modo peggiore il debutto ...assistere alla partita ma si augura che ogni altro sostenitore inglese faccia attenzione e si...

Roma, i tifosi non ci stanno: duro messaggio a Mourinho e la squadra Rompipallone

Il Brescia tenta il filotto... su un campo e con tifosi amici Spezia 1906 -

Carrara La Torres fa cinquina. Vince anche contro il Sestri Levante (la partita è stata giocata a Carrara) e continua la sua corsa in vetta alla classifica del campionato di Serie C. A decidere la par ...Oggi a Empoli l'Inter tenterà l'allungo consolidando il primato in classifica dopo il clamoroso flop della Juve col Sassuolo - Anche il Napoli cercherà di recuperare a Bologna - il Milan vince e respi ...