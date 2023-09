Un posto al sole venerdì 29 settembre 2023 cancellato | salta l’appuntamento di oggi | Cosa va in onda

(Di venerdì 29 settembre 2023) Amara sorpresa per i fan di Unal. Questa settimana purtroppo si chiude senza il consueto appuntamento serale con la soap opera.29la serie non verrà trasmessa. Le vicende di Palazzo Palladini, slitteranno direttamente a lunedì prossimo e per scoprire come finirà tra Viola e Damiano, dovremmo attendere L'articolo proviene da KontroKultura.

Niente Un Posto al Sole oggi venerdì 29 settembre 2023 : scopri perché la soap italiana non va in onda oggi e quando torna! The post Un Posto al ...

La soap targata Rai Tre Un posto al sole va in onda ogni giorno con una nuova puntata. Nel corso del nuovo appuntamento in programma lunedì 2 ...

Nonostante il sedicesimoin classifica e ledue vittorie in trasferta nelle ultime 14 partite ildello Special One sembra ancora saldo anche per via di un mercato finito tardi che ...Gli ospiti hanno presoin oltre 30 minuti. Una sfilata come tutte le altre... o quasi. La ... dice un'ospite dietro i suoi occhiali da. Il tempo era stranamente caldo, ma le modelle ...

“Un posto al sole”, le anticipazioni: tanti auguri nonno Renato! Tv Sorrisi e Canzoni

Un posto al Sole, stasera la soap opera non va in onda: il motivo del cambio palinsesto e quando torna in tv ilmessaggero.it

Da sapere su Un posto al sole, la novità delle ultime settimane che ha fatto infuriare il pubblico, le lamentele dei fan, info e curiosità ...Serviranno 3 punti se si vuole provare a centrare obiettivi che vadano oltre il quarto posto, soprattutto contro una diretta ... carica, ora pensano solo ad uscire fuori per non farle".