Un posto al sole | spoiler 2 ottobre | Viola apprende che Damiano è in pericolo

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 29 settembre 2023) La soap targata Rai Tre Unalva in onda ogni giorno con una nuova puntata. Nel corso del nuovo appuntamento in programma lunedì 22023 l’attenzione verrà focalizzata suche sarà sconvolta, non si sarebbe mai aspettata chefosse in serio. La giovane donna dovrà decidere in fretta se seguire o meno il consiglio ricevuto da Rosa. Facciamo insieme il punto della situazione, entrando nei dettagli della nuova trama di Upas. Unal, anticipazioni 2Nella messa in onda di Unaldi lunedì 22023 gli occhi saranno puntati principalmente sunon si sarebbe mai aspettata che ...