Ultimi giorni per “L’arte erotica” di Italo Ghilardi

(Di venerdì 29 settembre 2023) Seriate. Chiude sabato a Seriate una mostra che merita una visita e che non merita di passare sotto silenzio. Si tratta di “” di, a cura dell’architetto Attilio Pizzigoni, allestita all’Asav con opere recenti del pittore bergamasco a olio su tela e china su carta. Donne, bambole, centaure, ragazze in posa si presentano in forme sensuali, tra tenerezze maliziose e sfoggi irriverenti di corpi che catalizzano lo sguardo grazie alle irresistibili soluzioni formali e cromatiche di, maestro nel suggerire l’eros anche con pochi, veloci tratti. Figure allo specchio, in casa, al bar, colte in atteggiamenti mondani o di quotidiana cura e di domestica intimità, suggeriscono un vitalismo leggero e giocoso, innocente e allo stesso tempo tremendamente ...