Ultime Notizie Roma del 29-09-2023 ore 18 | 10

(Di venerdì 29 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono ancora in corso le ricerche del marito di Claudia nave fa la donna di 35 anni di origini albanesi uccisa ieri in strada a Castelfiorentino in provincia di Firenze con 3 colpi Darma da fuoco sull’uomo anche lui albanese si sospetti degli investigatori è irreperibile dal momento dell’omicidio avvenuto intorno alle 20 della serata di giovedì 28 settembre i due secondo quanto appreso erano in fase di separazione già da qualche tempo non vivevano nella stessa casa mentre a Bruxelles e si tenta faticosamente di stringere un nuovo patto per I migranti che superi gli accordi di Dublino la presidente del consiglio Giorgia Meloni vola Malta per la riunione del 9 coordinamento dei paesi dell’Unione Europea che si affacciano sul Mediterraneo oltre l’Italia sono Francia Spagna ...