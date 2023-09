Ultime Notizie Roma del 29-09-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 settembre 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Antonio Panzeri è stato scarcerato l’ex europarlamentare al centro dello scandalo Qatar gay tra detenuto dal 9 dicembre 2022 e date Aprile scorso si trovava agli arresti domiciliari Panzeri coinvolto nel caso di corruzione che ha investito il parlamento europeo ha ottenuto da un tribunale di sorveglianza belga una liberazione condizionale il magistrato Infatti stabilito che non potrò lasciare il Belgio avere rapporti con gli altri la scarcerazione Inizialmente prevista per il 31 dicembre è arrivata con un anticipo di tre mesi sono ancora in corso le ricerche del marito di Clodia nave fa la donna di origini albanesi di 35 anni uccisa ieri sera in strada a Castelfiorentino in provincia di Firenze l’uomo Alfred deve anche lui di origine albanese e risulta ...