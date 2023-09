Ultime Notizie Roma del 29-09-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dobbiamo ingaggiare una totale globale e senza sconti trafficanti di esseri umani così il Ministro della Giustizia Carlo Nordio aprendo la conferenza ministeriale sulla prevenzione del crimine organizzato in occasione del ventennale della convenzione di Palermo sono ancora in corso le ricerche del marito di klodiana UEFA la donna di 35 anni di origini albanesi uccisa ieri in strada a Castelfiorentino in provincia di Firenze con 3 colpi Darma da fuoco sull’uomo anche lui albanese si stringono i sospetti degli investigatori è irreperibile dal momento dell’omicidio avvenuto intorno alle 20 della serata di ieri i due secondo ha preso erano in fase di separazione è già da qualche tempo non vivevano nella stessa casa due giovanissimi hanno perso la vita La scorsa notte in uno ...