Ultime Notizie Roma del 29-09-2023 ore 12 | 10

(Di venerdì 29 settembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giulia Ferrino nuovamente di essere in apertura di giornale i combattenti della Legione Libertà della Russia hanno annunciato ieri di essere entrati dal Ucraina nel territorio Russo della regione di belgorod dove è in corso una battaglia l’ultimo anno sul loro canale ufficiale Fernando che non ci sono feriti e morti tra i Legionari nel frattempo Vladimir Putin in una lettera dipendenti Rosa Claudia la creazione di armi avanzate capace di mantenere l’equilibrio e leggi con il mondo cui starebbe lavorando l’agenzia nucleare di Stato russa secondo Ria novosti il presidente avrebbe avuto oggi un in colloquio telefonico con il comandante cenno che nei giorni scorsi era stato dato per gravemente malato addirittura morto agenzia tassa divulgato un video dell’incontro ...