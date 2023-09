Ultime Notizie Roma del 29-09-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione in studio a Giuliano Ferrigno Iolanda in apertura a Rotterdam tre morti ieri in due sparatorie in città tra cui una ragazza di 14 anni ristoratori sono venuti in un appartamento è all’ospedale universitario Erasmus un uomo è stato arrestato si tratta di un 32enne studente dell’ospedale che indossava una tenuta paramilitare da combattimento da 14 anni della figlia della donna di 39 anni trovata uccisa Nel suo appartamento l’adolescente era stata trovata nella stessa casa gravemente ferita dopo la prima sparatoria il sospetto si è recata all’ospedale è ucciso a colpi Darma da fuoco un docente 46 anni che stava tenendo una lezione in aula il sospetto è ritenuto responsabile anche di avere appiccato il fuoco Nell’appartamento che nell’ospedale Ho sentito degli spari e delle 1 era il ...