UFFICIALE – Pairetto sarà l’arbitro di Lecce-Napoli

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il match tra, valido per la settima giornata di campionato,arbitrata da Luca. Sabato 30 settembre alle ore 15… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Atalanta - Juventus sarà diretta da Daniele Chiffi di Padova ROMA - Sarà Lucaa dirigere Lecce - Napoli, anticipo della settima giornata di Serie A in programma sabato ... il quarto...A dirigere le gara sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti, coadiuvato dagli assistenti Laudato e Di Giacinto, con Zanotti quarto. Al VAR Luigi Nasca, AVAR Luca. Tabellino ...

UFFICIALE - Lecce-Napoli, arbitra Pairetto con Paterna al Var: la sestina completa Tutto Napoli

UFFICIALE – Lecce-Napoli, dirige Pairetto: al Var Paterna. La sestina completa CalcioNapoli1926.it

Sabato 30 settembre alle ore 15 Lecce e Napoli si sfideranno allo Stadio Via del Mare in occasione della settima giornata del campionato di Serie A. È da poco stato reso noto l’arbitro a cui il ...Matteo Gualtieri di Asti, figlio d'arte, sarà l'arbitro per Spezia-Brescia. Gli assistenti saranno Paolo Laudato, Giuseppe Di Giacinto e Andrea Zanotti. Al Var Luigi Nasca e all'Avar Luca Pairetto.