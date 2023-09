Ucraina | Putin autorizza vendita attività russe di Banca Intesa

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 29 settembre 2023) Europa ancora lontana l’per un nuovo patto Ue sui migranti. L’Italia chiede tempo per valutare il nuovo compromesso proposto dalla Spagna. Resta alto lo scontro Roma-Berlino sulledelle ong. Meloni oggi a Malta. Piantedosi a Palermo. La Russia conferma un aumento del 70% delle spese per la difesa del prossimo anno, chiarendo che l’offensiva inresta la priorità per. Il presidente russo torna a evocare la minaccia nucleare. Stamani abbattuti 10 droni sulla regione russa di Kursk. Esplosioni nell’oblast ucraine di Sumy e Mykolaiv. Attacco jihadista nel sudovest del Niger: almeno 7 soldati morti