Ucraina | droni Kiev su Kaluga e Kursk Russia celebra annessione territori

Il presidente ucraino ha scelto come suo consigliere freelance l’ex sportivo, che è stato l’allenatore della nazionale del suo Paese. Un documento ...

Il presidente russo, in un messaggio indirizzato ai lavoratori dell’industria nucleare, spiega che il personale della società statale Rosatom sta ...

DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato al ...

Mentre la Russia chiarisce che l'offensiva inresta la priorità e conferma un aumento del 70% delle spese per la difesa del prossimo anno ... 29 settembre, undiciucraini ad ala fissa ...I sistemi di difesa aerea di Mosca hanno abbattuto 11 velivoli senza pilota ucraini Continuano gli attacchi connella guerra trae Russia. Oggi, 29 settembre 2023, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 11di Kiev, uno dei quali sulla regione di Kaluga e gli altri 10 sulla regione ...

Ucraina-Russia, attacco di droni Kiev su Kaluga e Kursk: ultime news di oggi Adnkronos

La Russia ha distrutto 11 droni ucraini nelle regioni di Kursk e Kaluga AGI - Agenzia Italia

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incaricato l'ex capo di Stato maggiore del gruppo Wagner, il colonnello in pensione Andrei Troshev, di iniziare a formare unità di volontari da destinare alla g ...Mentre la Russia chiarisce che l’offensiva in Ucraina resta la priorità e conferma un aumento del 70% delle spese per la difesa del prossimo anno e Putin torna a evocare la minaccia nucleare, le difes ...