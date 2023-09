Ucraina | bombe su Kherson | 3 morti Putin ingaggia vice di Prigozhin

(Di venerdì 29 settembre 2023) Mosca, 29 set. (Adnkronos) - Nuovi bombardamenti e attacchi con droni nella guerra trae Russia. Oggi, 29 settembre 2023, almeno tre persone sono state uccise nella regione meridionaledinell'ultima ondata di raid russi. Lo ha reso noto il governatore militare Oleksandr Prokudin su Telegram, aggiungendo che ieri cinque residenti sono rimasti feriti dai pesanti bombardamenti, mentre altre due persone sarebbero state ferite oggi. L'esercito russo ha sparato sulla regione complessivamente 96 volte in 24 ore, ha detto ancora Prokudin.ha assistito a ripetuti e pesanti bombardamenti che hanno causato molte vittime civili negli ultimi giorni E continuano gli attacchi con droni. Nella notte i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 11 droni di Kiev, uno dei quali sulla regione di Kaluga ...

La tregua per la guerra in Ucraina è ancora lontana. Le forze russe hanno abbattuto due droni da combattimento diretti a Mosca. A riferirlo è stato ...

I minori ucraini s fuggiti alla guerra e arrivati in Italia rischiano di essere rimpatriati . Tutto è nato un paio di mesi fa, quando il tutore di ...

Va bene, è la posizione giusta, ma il Pentagono dovrà inviare maggiori aiuti all'. Due terzi ... Perché, nel complesso, gli americani comuni che non lancianoe non guidano droni dovrebbero ...Dove si trova oggi la maggior parte dei rifugiati scappati dalleDifficile trovare una cifra ... La maggior parte delle donne che ha abbandonato l'nell'ultimo anno lavorava nell'...

