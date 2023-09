Ucciso a coltellate nel Casertano | movente in vita sentimentale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa 26 anni ed è incensurato l’uomo fermato dalla Polizia per l’omicidio del 55enne Paolo Menditto, trovato morto nella sua abitazione di via Filippo Saporito ad Aversa (Caserta) nella mattinata di ieri con 19 pugnalate inferte nella parte superiore del corpo. I poliziotti della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato di Aversa hanno eseguito il fermo per omicidio aggravato che la Procura di Napoli Nord ha disposto a carico del sospettato, ritenendo concreto il pericolo di fuga, visto che l’uomo è stato rintracciato alla stazione ferroviaria di Aversa. Dalle immediate indagini scattate dopo il ritrovamento del cadavere, è emerso, soprattutto grazie a testimonianze di vicini e parenti della vittima, che il 26enne avrebbeper gelosia Menditto, in quanto sospettava che vi fosse una relazione tra la sua compagna e il 55enne; la donna ...