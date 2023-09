(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè statodalla Polizia di Stato per l’omicidio del 55enne Paolo Menditto, trovato ieri cadavere nella sua abitazione di via Saporito ad Aversa (Caserta) con numerosenella parte superiore del corpo. Secondo gli investigatori, il movente dovrebbe essere di natura passionale. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Caserta e dal Commissariato di Aversa e coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Leggi anche Rinvenuto un cadavere in casa con ferite da taglio: ipotesi omicidio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Accoltellato e ucciso in strada . È successo a Vigonza, in provincia di Padova, dove nella serata di ieri, sabato 16 settembre, un Uomo è stato ...

Omicidio nella notte tra il 20 e il 21 settembre a Ravenna. La vittima è un uomo di 47 anni . È morto in ospedale, dove è arrivato in fin di vita ...

Un uomo di 55 anni è stato ritrovato senza vita in una pozza di sangue all’interno della sua abitazione. I fatti sono accaduti questa mattina in ...

Genova . E' attesa per questa mattina la sentenza di condanna nei confronti di Alberto Scagni , il 42enne che il primo maggio dello scorso anno hala sorella Alice con 22sotto casa, aspettando che la giovane uscisse per portar fuori il cane sotto in via Fabrizi a Quinto, dove viveva con il marito Gianluca Calzona e il loro ...Aveva inoltre molti segni di bruciature di sigarette e di, anche sotto la pianta dei ... venne torturato eperché ritenuto una spia. A denunciarlo sarebbe stato Mohamed Abdallah, ...

Ucciso a coltellate nel Casertano, fermato un uomo Agenzia ANSA

Ucciso a coltellate nel Casertano, fermato un uomo Euronews Italiano

CASERTA, 29 SET - Un uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato per l'omicidio del 55enne Paolo Menditto, trovato ieri cadavere nella sua abitazione di via Saporito ad Aversa (Caserta) con numerose c ...Lo hanno trovato i vigili del fuoco del vicino distaccamento. Era a terra, nel soggiorno di casa, in una pozza di sangue quasi secco. A provocare la morte di Paolo Menditto, 55 anni, sono state oltre.