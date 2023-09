Uccise la sorella Alice | Alberto Scagni condannato a 24 anni e 6 mesi I genitori | Processo contro di noi

Per i giudici il 43enne è colpevole, esclusa la crudeltà (ma non la premeditazione). Il delitto in strada il 1 maggio 2022 a Genova. La famiglia da ...

Per i giudici il 43enne è colpevole, esclusa la crudeltà (ma non la premeditazione). Il delitto in strada il 1 maggio 2022 a Genova. La famiglia da ...

Alberto Scagni , il 43enne che il primo maggio dell'anno scorso aveva ucciso con 24 coltellate la sorella 34enne Alice sotto casa sua in via Fabrizi ...

I giudici hanno disposto anche la permanenza per almeno tre anni , dopo il carcere, in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Scagniladopo avere aspettato per ore sotto casa di lei. Da mesi il fratello litigava con i parenti perché chiedeva continuamente soldi . In poche settimane aveva speso il fondo pensione, di ...È stato condannato a 24 anni e sei mesi Alberto Scagni, l'uomo che ha ucciso laAlice il mrimo maggio 2022 sotto la casa di lei a Genova Quinto. La corte d'assise, presieduta dal giudice Massimo Cusatti, lo ha ritenuto semi infermo di mente sposando le conclusioni di ...

Genova, 29 set. (LaPresse) - Ventiquattro anni e 6 mesi di carcere e il riconoscimento della semi infermità mentale: è il verdetto emesso questa mattina dalla ...